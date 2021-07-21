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21 июля 21, 12:29
Киев попросили не критиковать договор по СП-2
СП-2
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Американские чиновники отказались от остановки проекта и теперь пытаются сдержать нанесенный ущерб, заключив сделку с Германией, пишет Politico.
Администрация президента США Джо Байдена призывали украинских коллег воздержаться от критики соглашения с Германией по российскому газопроводу Северный поток-2. Об этом со ссылкой на четырех человек, знакомых с переговорами, сообщает Politico в среду, 21 июля.

"Официальные лица США дали понять, что отказались от остановки проекта, известного как Северный поток - 2, и теперь пытаются сдержать нанесенный ущерб, заключив грандиозную сделку с Германией. В то же время официальные лица администрации тихо призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией, касающегося трубопровода, по словам четырех человек, знакомых с разговорами", - сказано в материале.

Как заявили собеседники издания, официальные лица заявляли украинской стороне, что публичное выступление против будущего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Украиной и США. Также они призывали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии.

В свою очередь чиновник, занимающий высокий пост в администрации Байдена, оспорил сообщение издания, заявив, что ситуация сложнее. При этом он отказался поделиться дополнительной информацией о переговорах США и Украины. По его словам, на переговорах с Германией США пытаются ограничить риски, связанные с трубопроводом, для Украины и для европейской энергетической безопасности.

Наконец, источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что позиция Украины заключается в том, что санкции США все еще могут остановить завершение проекта, а также, что Киев по-прежнему выступает против проекта газопровода.

Источник: https://korrespondent.net/
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