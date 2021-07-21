Нью-Йорк окутал густой дым из-за лесных пожаров

Нью-Йорк накрыл дым от лесных пожаров, бушующих в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния. Об этом сообщает The New York Post.





Власти города объявили, что несмотря на смог, жителям не стоит беспокоиться из-за качества воздуха.





По данным синоптиков, ожидается, что в среду через этот регион страны пройдет холодный фронт с северо-запада, который очистит большую часть воздуха к концу недели.





Напомним, в США пожары охватили сразу несколько штатов - Орегон, Калифорнию, Айдахо и Аляску. Людей предупредили о возможной эвакуации.



