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21 июля 21, 12:37
Нью-Йорк окутал густой дым из-за лесных пожаров
Нью-Йорк
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Власти города объявили, что несмотря на смог, жителям не стоит беспокоиться из-за качества воздуха.
Нью-Йорк накрыл дым от лесных пожаров, бушующих в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния. Об этом сообщает The New York Post.

Власти города объявили, что несмотря на смог, жителям не стоит беспокоиться из-за качества воздуха.

По данным синоптиков, ожидается, что в среду через этот регион страны пройдет холодный фронт с северо-запада, который очистит большую часть воздуха к концу недели.

Напомним, в США пожары охватили сразу несколько штатов - Орегон, Калифорнию, Айдахо и Аляску. Людей предупредили о возможной эвакуации.

Источник: https://korrespondent.net/
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