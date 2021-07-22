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21 июля 21, 21:53
Меркель обсудила с Путиным СП-2 и транзит газа
Владимир Путин,Ангела Меркель
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Канцлер Германии провела телефонные переговоры с президентом России.

Канцлер Германии Ангела Меркель 21 июля поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств обсудили в том числе вопросы связанные с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

- Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток - 2", - сказано в сообщении.

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 июля на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о медленном выполнении минских договоренностей и необходимости реализации "формулы Штайнмайера". Также она подчеркнула, что Германия выступает за сохранение транзита газа через Украину после завершения "Северного потока-2.

После встречи с Зеленским Меркель улетела в Вашингтон на переговоры с президентом  США Джо Байденом. Лидеры государств по итогам встречи 15-го июля подписали "Вашингтонскую декларацию" для защиты демократии. Они также договорились о продолжении политики защиты восточного фланга НАТО от России.
kp.ua
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