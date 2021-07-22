"СП-2": Госдеп объяснил отсутствие причин для санкций

Соответствующее заявление сделали в Госдепе США.

По словам чиновника, который просил не называть своего имени, решение принято для того, чтобы не давать России "дорожную карту", которая позволила бы ей избежать этих мер.

Представитель Госдепартамента отметил, что Вашингтон по сделке с Берлином обязуется вводить санкции против России, если она будет использовать "Северный поток-2" против Украины или других стран.

По его словам, США и Германия отметили глубокие разногласия по вопросу газопровода, но договорились сократить риски, которые могут произойти при реализации проекта.

По словам другого представителя Госдепа, завершение строительства "Северного потока - 2" не означает, что газ будет сразу же пущен по этому трубопроводу.

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.