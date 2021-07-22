Нидерланды начнут пускать всех украинцев

Нидерланды с утра 22 июля открываются для путешественников из Украины по правилам "безвиза" без дополнительных ограничений. Об этом в среду, 21 июля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter.





По его словам, согласно рекомендации Совета ЕС, Нидерланды открываются для украинцев с 9.00.





Как следует из обновления на интерактивной карте МИД Украины, для въезда в Нидерланды не требуется отрицательный ПЦР-тест. Въезд граждан Украины-владельцев биометрических паспортов возможен "для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов Covid-вакцинации в соответствии рекомендациям Совета ЕС".





В то же время, пассажиры авиарейсов должны будут заполнить "анкету здоровья"; некоторые компании могут предлагать сделать это её еще на этапе регистрации на рейс.





Если на один из вопросов в форме будет дан ответ "да", то авиакомпания не сможет допустить пассажира на борт.





В частности, в форме спрашивают о симптомах COVID-19 и контакт с больными коронавирусной болезнью.



