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22 июля 21, 11:25
Нидерланды начнут пускать всех украинцев
Нидерланды
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Власти Нидерландов решили отменить ограничения на въезд для граждан Украины уже с 22 июля.
Нидерланды с утра 22 июля открываются для путешественников из Украины по правилам "безвиза" без дополнительных ограничений. Об этом в среду, 21 июля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter.

По его словам, согласно рекомендации Совета ЕС, Нидерланды открываются для украинцев с 9.00. 

Как следует из обновления на интерактивной карте МИД Украины, для въезда в Нидерланды не требуется отрицательный ПЦР-тест. Въезд граждан Украины-владельцев биометрических паспортов возможен "для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов Covid-вакцинации в соответствии рекомендациям Совета ЕС".

В то же время, пассажиры авиарейсов должны будут заполнить "анкету здоровья"; некоторые компании могут предлагать сделать это её еще на этапе регистрации на рейс.

Если на один из вопросов в форме будет дан ответ "да", то авиакомпания не сможет допустить пассажира на борт.

В частности, в форме спрашивают о симптомах COVID-19 и контакт с больными коронавирусной болезнью.

Источник: https://korrespondent.net/
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