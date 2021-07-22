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22 июля 21, 12:12
Байден заявил о невозможности остановить СП-2
Джо Байден
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Американский президент сделал заявление по итогам "очень, очень плодотворных дискуссий" с канцлером Германии.
Остановить реализацию проекта строительства российского газопровода Северный поток-2 уже невозможно. Об этом сказал президент США Джо Байден, сообщает CNN в четверг, 22 июля.

"Северный поток-2 завершен на 99%. Идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его, была невозможна", – заявил Байден журналистам в штате Кентукки перед тем, как вернуться в Вашингтон.

Американский лидер напомнил, что у него были "очень, очень плодотворные дискуссии" с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (Германия – ред.) ответят", – добавил Байден.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили о соглашении по Северному потоку-2, которое исключает санкции против него, давая возможность закончить проект.

Источник: https://korrespondent.net/
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