Байден заявил о невозможности остановить СП-2

Остановить реализацию проекта строительства российского газопровода Северный поток-2 уже невозможно. Об этом сказал президент США Джо Байден, сообщает CNN в четверг, 22 июля.





"Северный поток-2 завершен на 99%. Идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его, была невозможна", – заявил Байден журналистам в штате Кентукки перед тем, как вернуться в Вашингтон.





Американский лидер напомнил, что у него были "очень, очень плодотворные дискуссии" с канцлером Германии Ангелой Меркель.





"Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (Германия – ред.) ответят", – добавил Байден.





Напомним, 21 июля США и Германия объявили о соглашении по Северному потоку-2, которое исключает санкции против него, давая возможность закончить проект.



