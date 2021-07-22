Россия впервые пожаловалась на Украину в ЕСПЧ

Генпрокуратура России обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на Украину. Об этом говорится в заявлении ведомства в четверг, 22 июля.





"Российская Федерация обратилась в Европейский Суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в заявлении.





Это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана властями РФ в ЕСПЧ.





"Обращение призвано привлечь внимание европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", - говорится в заявлении.





В жалобе указывается, что ответственность за катастрофу рейса МН17 над Донбассом в 2014 году лежит на Украине, поскольку страна не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.





"Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера Боинг-777 авиакомпании Малазийские авиалинии, выполнявшего рейс MH17, а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в материальном и процессуальном аспектах, статьи 3 Конвенции (запрещение пыток) в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства",- говорится в сообщении.





Кроме того, в Генпрокуратуре РФ заявляют, что "государство-ответчик не провело независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства".





"Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию", - утверждают там.





Также Россия обвинила обвинила Украину в лишении Донбасса возможности участия в выборах, в дискриминации российского бизнеса, в гибели россиян во время обстрелов на границе, в нарушении Конвенции СЕ о защите прав человека, в покрывательстве националистов, в нападениях на диппредставительства, гибели людей на Майдане, в одесском доме профсоюзов и на Донбассе в ходе АТО, повреждение российского имущества, нападках на свободу слова, СМИ и журналистов, дискриминации граждан по языковому признаку и другом.





Отметим, с момента вступления в силу Европейской конвенции о правах человека в 1953 году в ЕСПЧ было подано менее 30 межгосударственных жалоб. Против России подано четыре такие жалобы от Грузии и девять от Украины.



