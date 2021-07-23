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23 июля 21, 11:54
Мальдивы вводят для путешественников новый налог
Мальдивы
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От уплаты нового сбора освобождаются пассажиры с дипломатической неприкосновенностью и дети до двух лет.
С января 2022 года правительство Мальдив вводит налог на выезд (Departure Tax) в размере от 30 до 130 долларов. Об этом в четверг, 22 июля, сообщило агентство РИА Новости.

Отмечается, что таким образом власти островов намерены заменить взимаемые сейчас аэропортовые сборы.

Так, с нового года иностранцы, вылетающие эконом-классом, заплатят 30 долларов, бизнес-классом - 60 долларов, первым классом - 90 долларов и частным самолетом - 130 долларов. Эти суммы будут включены в стоимость авиабилета.

При этом от уплаты налога освобождаются пассажиры с дипломатической неприкосновенностью и дети до двух лет.

По словам министра туризма Мальдив Абдуллы Маусума, такая практика есть и в других странах. Кроме того, по его мнению, у большинства туристов не возникнет проблем с дополнительными сборами, поскольку Мальдивы являются направлением "высшего рынка".

Источник: https://korrespondent.net/
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