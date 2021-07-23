При беспорядках в ЮАР погибли более 300 человек

В ЮАР жертвами беспорядков и мародерства, которые охватили страну 9 июля, стали 337 человек. Такие данные в четверг, 22 июля, обнародовало агентство Reuters со ссылкой на правительство республики.





"Полиция сообщила о 337 погибших в ходе беспорядков", - цитирует издание члена правительства Кумбудзо Нцхавени.





По данным Reuters, 21 июля сообщалось о 276 жертвах.





Напомним, в ЮАР вспыхнули беспорядки после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Его приговорили к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение решения суда.



