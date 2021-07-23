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23 июля 21, 11:59
При беспорядках в ЮАР погибли более 300 человек
ЮАР
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Это число увеличилось более чем на сотню за шесть дней (с 212 погибших до 337) и на 61 за последние сутки.
В ЮАР жертвами беспорядков и мародерства, которые охватили страну 9 июля, стали 337 человек. Такие данные в четверг, 22 июля, обнародовало агентство Reuters со ссылкой на правительство республики.

"Полиция сообщила о 337 погибших в ходе беспорядков", - цитирует издание члена правительства Кумбудзо Нцхавени.

По данным Reuters, 21 июля сообщалось о 276 жертвах.

Напомним, в ЮАР вспыхнули беспорядки после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Его приговорили к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение решения суда.

Источник: https://korrespondent.net/
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