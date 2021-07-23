Швеция открывает въезд для туристов из Украины

Швеция с 26 июля открывается для всех украинцев, в том числе для необязательных / туристических путешествий. Об этом сообщает шведское правительство в пятницу, 23 июля.





"Правительство 22 июля постановил, что жители Украины будут освобождены от запрета на въезд ... Эти поправки вступают в силу с 26 июля 2021", - сказано в сообщении.





В МИД Украины напомнили, что требование о наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации остается в силе.





ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию (считается время с момента сдачи биологического материала). Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет.





Отметим, что на данный момент Швеция признает только сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС / ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане. Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины covid-19 прошло 14 дней.





Швеция признает вакцины, утвержденные согласно постановлению (ЕС) 726/2004, или разрешены ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях - вакцины Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran), Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna), Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca), COVID-19 vaccine Janssen, COVID-19 vaccine AstraZeneca / SKBio, COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine), COVID-19 vaccine BIBP / Sinopharm, CoronaVac (COVID-19 vaccinе Sinovac).





Напомним, что ранее Латвия и Эстония открылись для украинских туристов. Для въезда в Латвию украинцам необходим отрицательный ПЦР-тест или тест на антигены, а также регистрация на специальном портале. Для въезда в Эстонию этих условий нет.





Также сообщалось, что Нидерланды начали пускать всех украинцев. Власти Нидерландов решили отменить ограничения на въезд для граждан Украины с 22 июля.



