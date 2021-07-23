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23 июля 21, 12:14
В Афганистане при нападении погибли 100 мирных жителей
Афганистан
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Афганское правительство обвинило в гибели людей боевиков радикального движения "Талибан", которые контролируют район Спин-Болдак.
На юге Афганистана неизвестные убили более 100 мирных жителей в районе Спин-Болдак провинции Кандагар. Об этом накануне сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана.

"Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей", – рассказал представитель МВД Мирваис Станекзай.

Афганское правительство обвинило в гибели людей боевиков радикального движения "Талибан", которые контролируют этот район. В свою очередь представитель талибов Забиулла Муджахед отверг эти обвинения.

Источник: https://korrespondent.net/
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