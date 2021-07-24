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24 июля 21, 12:00
В Европе разрешили колоть Moderna подросткам
вакцина
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Вакцина от коронавируса компании Moderna делается в две дозы с промежутком в четыре недели.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение вакцины от коронавируса Spikevax компании Moderna для подростков с 12 до 17 лет. Об этом в пятницу, 23 июля, говорится в заявлении европейского регулятора.

"Применение вакцины Spikevax среди детей с 12 до 17 лет будет проводиться по таким же правилам, как и для людей в возрасте 18 и старше", - говорится в сообщении.

Известно, что препарат компании Moderna делается в две дозы с промежутком в четыре недели.
Ранее для подростков в Европе одобрили применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Накануне в ЕС заявили, что около 200 млн европейцев, проживающих в 27 государствах-членах блока, к настоящему моменту полностью вакцинированы, что составляет более половины взрослого населения.

Источник: https://korrespondent.net/
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