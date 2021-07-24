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24 июля 21, 12:18
Китай ввел санкции против политиков США
Китай
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Это зеркальные санкции Китая, введенные в отношении семи лиц и организаций Соединенных Штатов.
Власти Китая ввели санкции против семи американских политиков и организаций из-за их "ошибочных действий" в отношении Гонконга, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение МИД КНР.

В частности, в список попали председатель китайской комиссии в сфере экономики и безопасности при Конгрессе Кэролин Бартоломью, замглава исполнительной комиссии Конгресса по Китаю Джонатан Стиверс, бывший министр торговли США Уилбур Росс, председатель Национального демократического института США Ким До Юн, полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг, директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон и Комитет по демократии Гонконга.

"В ответ на ошибочные действия американской стороны, Китай принял решение ввести зеркальные санкции. В соответствии с законом О противодействии антикитайским санкциям, Китай вводит санкции в отношении семи лиц и организаций США, - говорится в сообщении.

Источник: https://korrespondent.net/
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