Похоронили убитого президента Гаити

Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза прошли в городе Кап-Аитьен на севере республики. На церемонии присутствовали вдова политика Мартин Моиз и члены руководства республики. Трансляция мероприятия велась в эфире канала RTNH на YouTube.





"Жовенель, тебя предали и убили. Но твоими самыми большими грехами были любовь к стране, желание защищать слабых, освободить страну от коррупционеров. Мы не хотим насилия или мести, но мы не сдадимся. Мы проиграли битву, но не проиграли войну", - сказала в прощальной речи жена убитого президента Мартин Моиз.





Во время церемонии в городе начались беспорядки. Как сообщили в Reuters, на месте траурной церемонии чувствовался запах газа и были слышны выстрелы.





Те, кто вышел на стихийный митинг, обвиняли власть страны в убийстве Моиза, а также в том, что та не предприняла никаких мер для защиты главы государства.





Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами.



