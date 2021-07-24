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24 июля 21, 12:27
Похоронили убитого президента Гаити
Жовенель Моиз
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На похоронах выступила вдова погибшего президента Мартин Моиз. Она заявила, что не хочет "мести или насилия".
Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза прошли в городе Кап-Аитьен на севере республики. На церемонии присутствовали вдова политика Мартин Моиз и члены руководства республики. Трансляция мероприятия велась в эфире канала RTNH на YouTube. 

"Жовенель, тебя предали и убили. Но твоими самыми большими грехами были любовь к стране, желание защищать слабых, освободить страну от коррупционеров. Мы не хотим насилия или мести, но мы не сдадимся. Мы проиграли битву, но не проиграли войну", - сказала в прощальной речи жена убитого президента Мартин Моиз.

Во время церемонии в городе начались беспорядки. Как сообщили в Reuters, на месте траурной церемонии чувствовался запах газа и были слышны выстрелы. 

Те, кто вышел на стихийный митинг, обвиняли власть страны в убийстве Моиза, а также в том, что та не предприняла никаких мер для защиты главы государства.

Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами. 

Источник: https://korrespondent.net/
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