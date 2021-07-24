В Турции намерены ужесточить ковид-ограничения

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал жителей республики активнее вакцинироваться на фоне роста случаев суточного заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 23 июля, политик написал на своей странице в Twitter.





"Сегодня зарегистрировано 11 094 новых случая заражения. Мы должны вернуться к строгим карантинным мерам и немедленно всем сделать первую прививку", - написал министр.





Рост числа заболевших в Турции начался с середины июля, до этого в стране подтверждали по 4–5 тыс. случаев заражения в день.

Коронавирус был впервые выявлен на территории республики 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 5,514 млн, умерли 50 450 человек.





По данным Минздрава, 39,26 млн граждан Турции получили первую дозу вакцины от COVID-19, более 22 млн получили вторую дозу.





Власти Турции не исключают, что, если заболеваемость коронавирусом продолжит расти, Минздрав страны может пойти на ограничения авиаперелетов для иностранцев.



