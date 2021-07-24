В Германии снова ожидаются сильные ливни

На текущих выходных в регионах Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, которые ранее пострадали от наводнения, снова пойдут сильные ливни. Об этом сообщает Spiegel.





При этом прогнозы пока не дают оснований опасаться катастрофы такого же масштаба, сообщил глава МВД Рейнланд-Пфальца Роже Левенц.





Однако в долине реки Ар проводят приготовления на случай, если уровень воды начнет стремительно подниматься. По словам Левенца, возможности для эвакуации населения уже подготовлены и за ситуацией пристально следят.





В правительстве Северного Рейна-Вестфалии рассказали, что пожарные, которые в Германии выполняют функции и спасателей в чрезвычайных ситуациях, переведены на усиленный режим готовности и ситуацию на местах будут контролировать кризисные команды.





Ранее сообщалось, что наводнение в Германии унесло минимум 175 жизней, а общий ущерб от паводка может достигнуть €5 млрд.



