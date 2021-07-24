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24 июля 21, 12:49
Дельта стал доминирующим штаммом в Европе
Дельта
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Доля выявленного в 19 европейских странах штамма Дельта составляет 68,3%, тогда как на вариант "Альфа" приходится 22,3%.
Штамм Дельта коронавируса доминирует сейчас в большинстве стран Европы. Об этом сообщили в пятницу, 23 июля, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, согласно данным, собранным между 28 июня и 11 июля, дельта-вариант доминировал в 19 из 28 стран, которые предоставили информацию. доля выявленного в 19 странах штамма Дельта составляет 68,3%, тогда как на вариант Альфа приходится 22,3%.

"В ближайшие месяцы вариант Дельта станет доминирующим штаммом в мире, и его уже идентифицировали почти во всех европейских странах. Он будет продолжать распространяться, вытесняя распространение других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус", - указывается в заявлении.

Представители организаций призвали ускорить темпы вакцинации от коронавируса, поскольку прививки позволяют переносить инфекцию в более легкой форме.

"Данные ясно показывают, что полная вакцинация значительно снижает риск госпитализации и смерти", — отметил директор европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.

Директор ECDC Андреа Аммон в свою очередь отметила, что необходимо соблюдать бдительность и продолжать руководствоваться здравым смыслом, чтобы сдержать распространение вируса.

"Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, и поддержание физического дистанцирования, мытье рук, избегание людных мест и ношение маски при необходимости", - уточнила она.

Источник: https://korrespondent.net/
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