В США произошла перестрелка на концерте, двое убитых

В американском городе Сан-Рафел штата Калифорния произошла стрельба на концерте рэп-музыки. В результате погибли два человека, еще четверо - получили ранения. Об этом в субботу, 24 июля, сообщила пресс-служба полиции города.





Отмечается, что информация о перестрелке в южной части Сан-Рафела поступила правоохранителям в ночь на субботу, во время концерта, на который, кроме местных, прибыли жители других городов.





Приехав на место происшествия, полицейские предотвратили попытку бегства участников перестрелки. Остановив их автомобиль, копы увидели внутри четырех человек. Двое из них были ранены, один - смертельно.





Еще четверых раненых полицейские обнаружили на месте стрельбы. Их госпитализировали, однако жизнь одного мужчины спасти не удалось.





Подозреваемые задержаны. Причины и все обстоятельства трагедии установит следствие.



