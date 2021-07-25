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25 июля 21, 13:19
Кризис миграции: Австрия усиливает границу
Австрия
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Министр внутренних дел страны заявил, что политика Евросоюза по предоставлению убежища мигрантам провалилась.
Правительство Австрии приняло решение направить к государственной границе около 400 военных в рамках операции по борьбе с потоком нелегальных мигрантов. С таким заявлением выступили в субботу, 24 июля, глава МВД страны Карл Нехаммер и министр обороны Клаудиа Таннер, сообщает телеканал ORF.

"Из-за растущего количества незаконных попыток пересечь границу мы вынуждены значительно укрепить силы на границах со Словакией, Венгрией, Словенией", - отметила Таннер.

В то же время Нехаммер уточнил, что число нелегальных мигрантов в последнее время особенно увеличилось на австрийско-венгерской границе. В связи с этим он заявил, что политика Евросоюза по предоставлению убежища мигрантам провалилась.

По данным телеканала, за 2020 год при попытке незаконно пересечь границу в Австрии задержали 22 тысячи человек, тогда как за первое полугодие 2021-го - уже 16 тысяч.

На сегодняшний день к охране австрийской границы уже привлечены около тысячи военных.

Источник: https://korrespondent.net/
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