В Сирии обстреляли турецкий БТР, двое погибших

В Сирии бронированный автомобиль турецкой армии подвергся атаке, в результате которой двое военных погибли и двое - получили ранения. Об этом в субботу, 24 июля, сообщается на странице Минобороны Турции в Twitter.





"Два наших солдата погибли, еще двое получили ранения в результате нападения террористов на наш бронированный автомобиль в районе проведения операции Щит Евфрата", - указано в сообщении.





Также в ведомстве отметили, что вскоре после происшествия "объекты террористов в районе атаки были обнаружены, немедленно обстреляны и эффективно поражены".





По данным телеканала TRT1, атака на турецких военных произошла в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо. Ответственность за нее была возложена на группировку рабочей партии Курдистана/Сил народной самообороны, которые признаны в Турции террористическими.



