Газопровод Северный поток-2 является "крупнейшим проектом России" и "большой ошибкой Германии", заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга, который прошел в городе Феникс штата Аризона в субботу, 24 июля.





По мнению Трампа, строительство трубопровода завершится через несколько месяцев. В связи с этим, считает он, Берлин может "поднять белый флаг".





"Поскольку все кончено. Они будут получать 60-70% энергоносителей из России", - объяснил политик и напомнил, как в 2020 году выражал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель свое недоумение, что пока Штаты тратят миллиарды долларов на защиту республики от РФ, Берлин платит миллиарды Москве за энергоносители.





Трамп утверждает, что Россия получит колоссальную прибыль после запуска Севпотока-2.





"Этот трубопровод - крупнейшая вещь, которую они (россияне - ред.) когда-либо делали. Это миллиарды и миллиарды долларов", - уверен он.





Наконец, экс-президент обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в том, что тот одобрил "крупнейший трубопровод в мире", тогда как при нем Вашингтону якобы удалось серьезно затруднить строительство СП-2.





Напомним, временный поверенный США в делах Украины Джордж Кент заявил, что Севпоток-2 будет закончен примерено через месяц, и тогда решение за Германией - лицензировать ли газопровод.



