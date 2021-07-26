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25 июля 21, 21:17
“ЕС” предупредила СБУ об отдыхе Порошенко в Хорватии
Петр Порошенко
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В партии заявили, что за пятым президентом поручили следить пограничникам, разведчикам и СБУ-шникам.

“Европейская Солидарность” Петра Порошенко сообщила об отдыхе пятого президента в Хорватии. В партии заявили, что сделали это для “экономии государственных средств”.

- Для экономии государственных средств, в связи с незаконными указаниями пограничникам, разведчикам и СБУ-шникам следить за лидером оппозиции, сообщаем: с 25 по 29 июля Петр Порошенко будет находиться в Хорватии. Советуем все незаконные указания силовикам отменить, - говорится в Твиттере.

В политической силе высказали надежду узнать о времени и месте отдыха президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко.

В начале лета Петр Порошенко посетил СБУ для дачи сведений по делу народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

С 2018 года СМИ сообщали об отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах (Новый год-2018), во Франции (январь-2020), Турции (июнь-2021), Галапагосских островах (новогодние и рождественские праздники-2021), Кипре (майские праздники-2021).

Летом 2018 года в Офисе генпрокурора сообщили, что бывшему пограничнику сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через государственную границу. Он якобы пропустил пятого президента и его семью на отдых на Мальдивы под чужими именами, без паспортного и таможенного контроля.
kp.ua
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