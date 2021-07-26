Почему Байден перенес встречу с Зеленским

Вскоре после американо-немецкой сделки по "Северному потоку-2" стало известно, что визит президента Украины в США состоится не в конце июля, как ранее прогнозировалось, а в конце августа.
Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили рассказал, почему это произошло и как можно оценить украино-американские отношения с момента прихода в Белый дом Джо Байдена.
"По моему мнению, визит Владимира Зеленского в Белый дом перенесли на август на фоне договоренностей США и Германии по "Северному потоку-2". Джо Байден не пожелал брать во внимание риски для Украины от запуска российского газопровода и попросту лишил нашего лидера возможности в очередной раз донести позицию по этому вопросу. В августе планируется завершение строительства трубопровода. Американцы обставили все так, чтобы на момент визита Зеленского "Северный поток-2" воспринимался как свершившийся факт", – поясняет Георгий Кухалейшвили.