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26 июля 21, 08:05
Аналог ЕС предложили создать в Южной Америке
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
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Глава Мексики призвал Организацию американских государств стать по-настоящему автономным органом.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил для стран Латинской Америки создать аналог Европейского союза, передает Синьхуа.

"Модель, навязанная более двух веков назад, исчерпала себя; у нее нет будущего. Сделать нечто подобное Европейскому союзу, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности", - цитирует издание слова Лопеса Обрадора.

Он призвал Организацию американских государств стать по-настоящему автономным органом, "не слугой кого-либо, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликтах в вопросах прав человека и демократии".

Ранее сообщалось, что в Мексике обнаружили самое большое и древнее сооружение майя.
Korrespondent
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