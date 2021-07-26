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26 июля 21, 08:20
На саммит Крымской платформы приедет член правительства США
Байден
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Президент США Байден и вице-президент Харрис не приедут на саммит Крымской платформы в Киев.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приедут в Киев на саммит Крымской платформы 23 августа. Однако приедет член американского правительства, сообщил в интервью Радио Свобода временный поверенный в делах США в Украине и зампомощника госсекретаря США Джордж Кент.

"От нас будет член кабинета (правительства США, –  ред.). То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно", – сказал он.

Кент отметил, что на прошлой неделе обсуждал вопрос Крыма на неформальных встречал с лидерами крымских татар Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой, нардепом фракции Голос Рустемом Умеровым.

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По его словам, ситуация по Крыму – это не только вопрос того, что будет происходить на саммите Крымской платформы.

"Это должен быть продолжающийся процесс. Потому что это просто начало и не конец. Потому что есть очень много людей, которые считают, что они являются украинскими гражданами в оккупированном Крыму. И мы вместе должны им помочь", – сказал Кент.

Он также отметил, что вопрос Крыма должен обсуждаться на разных уровнях: международного сообщества, лидеров стран, экспертов и общества. По его словам, Украина подготовилась, чтобы это длилось не один день и на разных уровнях. "Я думаю, что это очень хорошая концепция. И, как я уже сказал, это только начало", – добавил Кент.

4 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма. 

18 января 2021 года замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года. 

15 марта в РФ заявили, что будут считать участие в Крымской платформе агрессией против России. 

Зеленский заявил, что участие в ней станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе. 


Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что США поддерживают идею Крымской платформы и будут представлены в ней на высоком уровне. 


На 30 августа запланирована встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне. В Конгрессе США призвали перенести встречу на другое время, так как эта дата совпадает с каникулами конгрессменов.
liga.net
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