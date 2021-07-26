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26 июля 21, 11:38
За неделю в перестрелках в США погибли более 400 человек
США
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В 2020 году в результате огнестрельных ранений в Соединенных Штатах погибли 43 тысячи человек.
В Соединенных Штатах Америки за прошедшую неделю с 17 по 23 июля полиция зафиксировала 915 инцидентов со стрельбой. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на организацию Gun Violence Archive.

Отмечается, что таким образом в США преступления, связанные с применением оружия, происходили каждые 12 минут.

“В результате этих инцидентов погибли по меньшей мере 430 человек, ранения получили 1 007 человек”, - сообщает Gun Violence Archive.

Отмечается, что в 2020 году в результате огнестрельных ранений в США погибли 43 тысячи человек. В 2021 году уже зафиксировано свыше 25 тысяч летальных исходов из-за стрельбы.

В Gun Violence Archive подчеркивают, что общее число преступлений и инцидентов, связанных со стрельбой, а также число погибших в этих инцидентах за прошедший год пошло вверх.

В США на руках у граждан, согласно оценкам организации, на конец 2018 года, находилось 393 миллиона единиц оружия.

“Только за прошлый год жители США купили рекордное количество огнестрельного оружия. В период с марта по август 2020 года пять миллионов человек в стране приобрели свой первый пистолет или винтовку. Особо активными покупателями стали чернокожие американцы - число владельцев оружия среди них выросло на 58,2%”- говорят представители организации.

В США право на хранение и ношение оружия гарантируется второй поправкой к конституции.

Источник: https://korrespondent.net/
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