Япония готовит протест РФ из-за визита премьера на Курилы

Япония готовит протест России из-за визита премьер-министра Михаила Мишустина на спорный остров Итуруп на Курилах. Об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, передает в понедельник, 26 июля, РИА Новости.





"Визит премьер-министра России на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям (как в Японии называют четыре южно-курильских острова – ред.) и вызывает крайнее сожаление. В ближайшее время России будет заявлен протест", - сказал Кацунобу Като.





Он также отметил, что Япония "на разных уровнях" обращалась к России с предложением не проводить визит на Итуруп.





"Мы на разных уровнях повторяли предложение к России не проводить визит премьер-министра России Мишустина", - сказал генеральный секретарь правительства.





Напомним, в 2019 году Япония предложила России заключить мирный договор. Путин подтвердил желание решить проблему мирного договора и сказал, что стороны будут к этому двигаться.





В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.





Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.



