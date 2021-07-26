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26 июля 21, 12:04
США выделят Афганистану более $3 млрд на безопасность
Джо Байден
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Президенты двух стран осудили наступление талибов, которое назвали противоречащим заявлениям движения о поддержке урегулирования конфликта путем переговоров.
Президент США Джо Байден пообещал продолжить поддержку силам безопасности Афганистана, на эти цели в 2022 финансовом году администрация запросила у Конгресса $3,3 млрд. Об этом Байден сказал президенту Афганистана Ашрафу Гани в ходе телефонных переговоров, передает пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов продолжать оказывать поддержку афганским силам безопасности в сфере самообороны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на 2022 финансовый год у Конгресса на эти цели запрошено $3,3 млрд. Из них приоритетными являются: $1 млрд на обеспечение ВВС Афганистана, $1 млрд - на снабжение афганских сил топливом, боеприпасами и запасными частями, $700 млн - на выплаты заработной платы афганским военнослужащим.

Президент также запросил у Конгресса дополнительно $364 млн на развитие и другую негуманитарную помощь Афганистану по линии Госдепартамента и Агентства США по международному развитию, отметил Белый дом.

Байден и Гани "согласились с тем, что нынешнее наступление талибов прямо противоречит заявлениям движения о поддержке урегулирования конфликта путем переговоров", говорится в сообщении.

Байден также подчеркнул, что США продолжат дипломатическое участие в достижении прочного и справедливого политического урегулирования в стране.

Источник: https://korrespondent.net/
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