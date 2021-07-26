Китай обвинил США в тупиковом состоянии отношений

Власти США несут ответственность за то, что отношения с Китаем зашли в тупик. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Се Фэн, сообщает китайское телевидение.





"Отношения между Китаем и США находятся в тупике и сталкиваются с серьезными трудностями", - заявил он на встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.





Се Фэн добавил, что США, объявляя Китай "врагом", стремятся "восстановить чувство национального превосходства".





В ходе визита в Китай Шерман также встретится с главой МИД КНР Ван И.



