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27 июля 21, 11:37
У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами
У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами
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Погибли минимум 57 человек, среди которых 20 женщин и двое детей. Часть людей с затонувшего судна удалось спасти.
Возле побережья Ливии разбилось судно, перевозившее нелегальных мигрантов - погибли по меньшей мере 57 человек, среди них 20 женщин и двое детей. Об этом сообщает The Washington Post в понедельник, 26 июля.

Пресс-секретарю Международной организации по миграции Сафи Мсехли заявил, что в результате инцидента в районе города Хомс погибли более 57 человек. По словам уцелевших, среди утонувших было по меньшей мере 20 женщин и двое детей.

На данный момент Ливия, несмотря на свою нестабильную политическую ситуацию, остается одним из временных пунктов в маршруте для мигрантов из Африки, следующих в ЕС.

Напомним, что ранее в 2021 году количество нелегальных пересечений границ ЕС удвоилось. Через Западное Средиземноморье в Европу направляются в основном алжирцы и марокканцы, а сирийцы и турки едут через Восточное Средиземноморье.

Также сообщалось, что в Европе исчезли тысячи детей-беженцев. Большинство исчезнувших детей на территории Евросоюза прибыли из Марокко, Алжира и Эритреи.

Источник: https://korrespondent.net/
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