У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами

Возле побережья Ливии разбилось судно, перевозившее нелегальных мигрантов - погибли по меньшей мере 57 человек, среди них 20 женщин и двое детей. Об этом сообщает The Washington Post в понедельник, 26 июля.





Пресс-секретарю Международной организации по миграции Сафи Мсехли заявил, что в результате инцидента в районе города Хомс погибли более 57 человек. По словам уцелевших, среди утонувших было по меньшей мере 20 женщин и двое детей.





На данный момент Ливия, несмотря на свою нестабильную политическую ситуацию, остается одним из временных пунктов в маршруте для мигрантов из Африки, следующих в ЕС.





Напомним, что ранее в 2021 году количество нелегальных пересечений границ ЕС удвоилось. Через Западное Средиземноморье в Европу направляются в основном алжирцы и марокканцы, а сирийцы и турки едут через Восточное Средиземноморье.





Также сообщалось, что в Европе исчезли тысячи детей-беженцев. Большинство исчезнувших детей на территории Евросоюза прибыли из Марокко, Алжира и Эритреи.



