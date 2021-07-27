В РФ прогремел взрыв на магистральном газопроводе

В Кишертском районе Пермского края, Россия, прогремел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2. Об этом сообщает РБК в понедельник, 26 июля.





"Да, действительно произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2, ориентировочно в километре от деревни Заборье Кишертского округа", - подтвердили в администрации Кишертского муниципального краевого округа.





Пока известно, что пострадавших в результате взрыва нет. Отдельные подразделения были отправлены на место происшествия для защиты близлежащих населенных пунктов и лесных насаждений.





Как пояснили в МЧС, произошла разгерметизации магистрального газопровода у реки Сылва Кишерсткого муниципального округа.





"В настоящее время происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га", - добавили в министерстве.



