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27 июля 21, 11:41
В РФ прогремел взрыв на магистральном газопроводе
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Пострадавших в результате инцидента нет. В МЧС РФ заявили, что произошла разгерметизация газопровода.
В Кишертском районе Пермского края, Россия, прогремел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2. Об этом сообщает РБК в понедельник, 26 июля.

"Да, действительно произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2, ориентировочно в километре от деревни Заборье Кишертского округа", - подтвердили в администрации Кишертского муниципального краевого округа.

Пока известно, что пострадавших в результате взрыва нет. Отдельные подразделения были отправлены на место происшествия для защиты близлежащих населенных пунктов и лесных насаждений.

Как пояснили в МЧС, произошла разгерметизации магистрального газопровода у реки Сылва Кишерсткого муниципального округа.

"В настоящее время происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га", - добавили в министерстве.

Источник: https://korrespondent.net/
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