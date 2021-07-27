Украина и Израиль согласовывают "COVID-паспорта"

Посольство Украины в Израиле ведет активную работу по обеспечению взаимного признания свидетельств о вакцинации от COVID-19 между Украиной и Израилем. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле.





В понедельник, 26 июля, состоялась онлайн-встреча представителей министерств и ведомств Украины и Израиля, задействованных в мероприятиях по внедрению "ковидных сертификатов" для путешествий за границу.





Стороны обменялись информацией о приведении технического содержания сертификатов в соответствии с правилами обеих стран и нормами Всемирной организации здравоохранения.





Посол Украины Евгений Корнийчук отметил необходимость скорейшего, безусловного подписания межправительственного соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-1.





Это, среди прочего, позволит организовать безопасное посещение Украины израильскими паломниками во время празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.



