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27 июля 21, 12:16
Наводнение в Коста-Рике унесло две жизни
Наводнение в Коста-Рике
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Еще два человека все еще считаются пропавшими без вести. Мощные паводки также повредили инфраструктуру, тысячи людей прятались в убежищах.
Ливни и паводки в Коста-Рике унесли по меньшей мере две жизни, еще два человека до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters во вторник, 27 июля.

"Постоянные ливни на Карибах спровоцировали минимум две смерти на фоне мощных паводков и значительного повреждения инфраструктуры на севере и востоке Коста-Рики", - сказано в сообщении.

Около 3 тысяч жителей островного государства прятались от непогоды в убежищах. В регионе Туриальба, в 60 км к востоку от столицы страны, за один день выпала месячная норма осадков.

Как прогнозируют метеорологи, в ближайшие дни не стоит ожидать прекращения осадков.

Источник: https://korrespondent.net/
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