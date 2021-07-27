Известно, кто будет представлять США на Крымской платформе

На первом саммите Крымской платформы США представит министр транспорта Питер Буттиджедж. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп от Европейской солидарности Мустафа Джемилев в интервью Суспильному во вторник, 27 июля.





"Соединенные Штаты направляют (в Украине) министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж", - сказал Джемилев.





В свою очередь Европейская правда со ссылкой на собственные источники пишет, что у Буттиджеджа будет статус спецпредставителя Байдена. Однако официально Белый дом еще не объявлял, кто возглавит американскую делегацию.





Прежде временный поверенный в делах США в Украине, помощник госсекретаря США Джордж Кент заявил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут присутствовать на первом саммите Крымской платформы, а страну будет представлять член кабинета - но не уточнил, кто именно.



