Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.72
USD
26.93
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
27 июля 21, 12:24
Известно, кто будет представлять США на Крымской платформе
министр транспорта Питер Буттиджедж
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ранее в США заявили, что ни президент Байден, ни вице-президент Харрис не смогут представлять страну на саммите.
На первом саммите Крымской платформы США представит министр транспорта Питер Буттиджедж. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, нардеп от Европейской солидарности Мустафа Джемилев в интервью Суспильному во вторник, 27 июля.

"Соединенные Штаты направляют (в Украине) министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж", - сказал Джемилев.

В свою очередь Европейская правда со ссылкой на собственные источники пишет, что у Буттиджеджа будет статус спецпредставителя Байдена. Однако официально Белый дом еще не объявлял, кто возглавит американскую делегацию.

Прежде временный поверенный в делах США в Украине, помощник госсекретаря США Джордж Кент заявил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут присутствовать на первом саммите Крымской платформы, а страну будет представлять член кабинета - но не уточнил, кто именно.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Кулеба: РФ не остановит саммит Крымской платформы
Белки уходят в горы, давая людям знак
В ЕС озвучили планы по санкциям против Беларуси
У Зеленского озвучили ожидания от саммита по Крыму
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На островах в Италии бушуют лесные пожары
noimageНаводнение в Коста-Рике унесло две жизни
noimageВ Дании вакцинировали от COVID-19 более 50% граждан
noimageУкраина и Израиль согласовывают "COVID-паспорта"
noimageЕдинство ЕС помогло в борьбе с пандемией - Боррель
Лента новостей