На островах в Италии бушуют лесные пожары

На островах Сардиния и Сицилия в Италии вспыхнули масштабные лесные пожары. Об этом сообщает Ansa во вторник, 27 июля.





В зеленой зоне муниципалитета Ериче, на северо-западе Сицилия, начался пожар, ущерб от которого уже называют огромным. Кроме пожара на горном хребте Сикане и в Алкамо в провинции Трапани, пожар бушует также в районе Агридженто.





Также возобновился пожар в Валь Пескара, спасатели пытаются взять огонь под контроль с позднего вечера.





В свою очередь на Сардинии борьба с масштабными лесными пожарами продолжается уже третий день, частично очаги удалось локализовать.



