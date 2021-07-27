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27 июля 21, 12:30
На островах в Италии бушуют лесные пожары
пожар
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На Сардинии уже третий день продолжается тушение масштабных возгораний, а на Сицилии вспыхнули сразу несколько очагов.
На островах Сардиния и Сицилия в Италии вспыхнули масштабные лесные пожары. Об этом сообщает Ansa во вторник, 27 июля.

В зеленой зоне муниципалитета Ериче, на северо-западе Сицилия, начался пожар, ущерб от которого уже называют огромным. Кроме пожара на горном хребте Сикане и в Алкамо в провинции Трапани, пожар бушует также в районе Агридженто.

Также возобновился пожар в Валь Пескара, спасатели пытаются взять огонь под контроль с позднего вечера.

В свою очередь на Сардинии борьба с масштабными лесными пожарами продолжается уже третий день, частично очаги удалось локализовать.


Источник: https://korrespondent.net/
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