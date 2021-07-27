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27 июля 21, 12:31
США завершают военную миссию в Ираке - Байден
США,Ирак
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Американский военный контингент покинет Ирак до конца года, но останутся инструкторы и консультанты.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми накануне подписали соглашение о прекращении военной миссии США в Ираке, сообщает АР.

"Наша роль в Ираке... продолжать обучать, помогать и иметь дело с "Исламским государством", но мы не собираемся быть в зоне боевых действий – уже до конца этого года... Наша совместная борьба против ИГИЛ очень важна для стабильности региона, и наше сотрудничество в борьбе с терроризмом продолжится, даже если мы перейдем в новую фазу (сотрудничества)", - заявил Байден.

Американская миссия в Ираке продолжалась 18 лет. Сейчас в стране находится 2500 военных США для борьбы с ИГИЛ.

Далее американские военные продолжат только обучать и консультировать иракских военных. 

Премьер Ирака заверил, что страна сама может бороться против "Исламского государства".

Напомним, в 2011 году США уже выводили контингент из Ирака, однако в 2014 году вернулись после атаки "Исламского государства" на Мосул.

Источник: https://korrespondent.net/
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