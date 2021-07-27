США завершают военную миссию в Ираке - Байден

Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми накануне подписали соглашение о прекращении военной миссии США в Ираке, сообщает АР.





"Наша роль в Ираке... продолжать обучать, помогать и иметь дело с "Исламским государством", но мы не собираемся быть в зоне боевых действий – уже до конца этого года... Наша совместная борьба против ИГИЛ очень важна для стабильности региона, и наше сотрудничество в борьбе с терроризмом продолжится, даже если мы перейдем в новую фазу (сотрудничества)", - заявил Байден.





Американская миссия в Ираке продолжалась 18 лет. Сейчас в стране находится 2500 военных США для борьбы с ИГИЛ.





Далее американские военные продолжат только обучать и консультировать иракских военных.





Премьер Ирака заверил, что страна сама может бороться против "Исламского государства".





Напомним, в 2011 году США уже выводили контингент из Ирака, однако в 2014 году вернулись после атаки "Исламского государства" на Мосул.



