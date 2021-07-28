Байден: Россия имеет только ядерное оружие и нефть

Президент США Джо Байден заявил, что экономика России опирается исключительно на ядерное оружие и нефтяные ресурсы. Об этом он сказал, выступая во вторник, 27 июля, в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, передает ТАСС.





Байден заявил, что у его российского коллеги "есть реальная проблема".





"Он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего", - сказал американский президент.





"Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?" - добавил он. Затем Байден тут же поправился: "Восьмая из самых больших в мире?"





"Он [Путин] знает, что действительно находится в неприятном положении", - сказал президент США, добавив, что это, на его взгляд, делает Путина еще более опасным.



