Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.75
USD
26.89
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
28 июля 21, 12:28
На границе Армении и Азербайджана произошли бои, есть жертвы
бои
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Обе стороны обвиняют друг друга в провокации. Утром в Баку заявили, что приняли предложение о прекращении огня на границе с Арменией.
В ночь на среду, 28 июля, на границе Армении и Азербайджана произошли бои, обе стороны понесли потери. По версии армянской стороны, бои начались в 03:40 из-за провокации азербайджанских военных, трое армянских военных погибли. Баку заявляет, что огонь открыли армянские военные, в результате чего были ранены двое военнослужащих Азербайджана.

"По состоянию на 07:00 локальные бои продолжаются. По предварительной информации, в результате боевых действий с обеих сторон есть потери. Данные проверяются", - сообщили в Минобороны Армении.

Позже стало известно, что Азербайджан принял предложение России о прекращении огня на границе с Арменией.

"Нами принята инициатива российской стороны об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В то же время, по данным оборонного ведомства, армянская сторона продолжает обстреливать позиции ВС Азербайджана с использованием танков и минометов.

До этого перестрелка на границе между этими двумя странами произошла 23 июля. Сначала была стрельба на военной базе Азербайджана, а потом с той стороны был открыт огонь в сторону соседнего государства, утверждают в Минобороне Армении.

За несколько дней до этого Азербайджан заявил о ранении военного на границе с Арменией.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Армения подала жалобу против Азербайджана в ЕСПЧ
Минздрав обновил список "красной" зоны карантина
Кыргызстан и Таджикистан заключили мир
Ереван обвинил Баку во вторжении на территорию Армении
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Северная и Южная Кореи ведут переговоры о проведении саммита
noimageВзрыв в Германии: уже двое погибших и более 30 раненых
noimageБайден: Россия имеет только ядерное оружие и нефть
Лента новостей