Блинкен поддержал новые исследования происхождения COVID-19

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования происхождения коронавируса. Об этом в среду, 28 июля, сообщила пресс-служба Госдепартамента.





Представитель госдепа Нед Прайс уточнил, что встреча проходила в Кувейте.





"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе и в КНР, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие пандемии. Он подчеркнул, что следующая фаза должна быть своевременной, основанной на фактах, прозрачной, находиться под контролем экспертов и быть свободной от вмешательства", - сказал Прайс.





Блинкен назвал это исключительно важным вопросом для всего мирового сообщества.





Ранее сообщалось, что Китай отвергает обвинения ВОЗ в том, что не предоставил необработанные данные для расследования происхождения коронавируса.





Напомним, ВОЗ не исключает лабораторного происхождения COVID. Глава ВОЗ считает, что эту версию отбрасывать преждевременно и призывает Китай предоставить информацию.



