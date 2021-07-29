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29 июля 21, 12:22
Блинкен поддержал новые исследования происхождения COVID-19
Энтони Блинкен
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США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения коронавируса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования происхождения коронавируса. Об этом в среду, 28 июля, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Представитель госдепа Нед Прайс уточнил, что встреча проходила в Кувейте.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе и в КНР, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие пандемии. Он подчеркнул, что следующая фаза должна быть своевременной, основанной на фактах, прозрачной, находиться под контролем экспертов и быть свободной от вмешательства", - сказал Прайс.

Блинкен назвал это исключительно важным вопросом для всего мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что Китай отвергает обвинения ВОЗ в том, что не предоставил необработанные данные для расследования происхождения коронавируса.

Напомним, ВОЗ не исключает лабораторного происхождения COVID. Глава ВОЗ считает, что эту версию отбрасывать преждевременно и призывает Китай предоставить информацию.

Источник: https://korrespondent.net/
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