Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия

Вооруженные силы Армении нарушили договоренности о прекращении огня и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского района государственной границы. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает Минобороны Азербайджана.





"29 июля с 2:45 до 3:40 ВС Армении вели обстрел позиций азербайджанских военных в направлении села Зейлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов. Кроме этого, на наши позиции были брошены 10-12 гранат Ф-1", – сообщает ведомство.





Минобороны подчеркивает, что противник был подавлен ответным огнем.





"Подразделения азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку", – добавили в ведомстве.





Напомним, 20 июля Азербайджан заявил о ранении военного на границе с Арменией. Обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района.





А 14 июля границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, в которой погиб военный. Тогда в Ереване заявили, что азербайджанские военные пытались провести инженерные работы для продвижения позиций.



