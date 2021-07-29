Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.89
USD
26.86
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 июля 21, 12:24
Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия
военные
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Армянские военные вели обстрел позиций в направлении села Зейлик Кельбаджарского района, утверждают в Баку.
Вооруженные силы Армении нарушили договоренности о прекращении огня и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского района государственной границы. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает Минобороны Азербайджана.

"29 июля с 2:45 до 3:40 ВС Армении вели обстрел позиций азербайджанских военных в направлении села Зейлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов. Кроме этого, на наши позиции были брошены 10-12 гранат Ф-1", – сообщает ведомство.

Минобороны подчеркивает, что противник был подавлен ответным огнем.

"Подразделения азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку", – добавили в ведомстве.

Напомним, 20 июля Азербайджан заявил о ранении военного на границе с Арменией. Обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района.

А 14 июля границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, в которой погиб военный. Тогда в Ереване заявили, что азербайджанские военные пытались провести инженерные работы для продвижения позиций.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Ереван обвинил Баку во вторжении на территорию Армении
Список "воров в законе", на которых СНБО наложил санкции
На выборах в Армении лидирует партия Пашиняна
В Армении объявили результаты выборов в парламент
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кипр ужесточает правила въезда для украинцев
noimageНа Аляске мощное землетрясение, объявлена угроза цунами
noimageЦена на газ в Европе приближается к 500 долларам
noimageТурция начала использовать добытый в Черном море газ
noimageСША и Россия обсудили контроль над вооружениями
Лента новостей