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29 июля 21, 12:34
США и Россия обсудили контроль над вооружениями
США,РФ
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Обе делегации договорились встретиться снова на пленарном заседании в конце сентября, а между тем провести неофициальные консультации.
Представители США и России продолжили диалог в рамках российско-американских консультаций о стратегической стабильности. Очередной раунд переговоров на эту тему состоялся в Женеве в среду, 28 июля.

Так, в американском Госдепартаменте заявили, что переговоры "были профессиональными и содержательными".

"Обе делегации договорились встретиться снова на пленарном заседании в конце сентября, а между тем провести неофициальные консультации с целью определения тем для рабочих групп экспертов на втором пленарном заседании", – говорится в сообщении.

В свою очередь положительно оценил итоги встречи в Женеве и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

"Говоря о настроении встречи, я бы назвал ее очень приземленной, очень деловой, очень сфокусированной, осознанной и здравой, если цитировать заявление по итогам женевского саммита 16 июня", – отметил Рябков.

По его словам, одной из ключевых тем встречи стало то, как стороны смогут преодолеть кризисную ситуацию, "которая очевидно сложилась в сфере контроля над вооружениями".

"Мы не смогли выработать ответ на этот вопрос, он очень сложный. Этот вопрос слишком долго был лишен внимания, и мы сейчас находимся только в самом начале процесса обмена мнениями о том, что именно делать и как продолжать нашу работу", – указал замминистра.

При этом Рябков констатировал, что США продемонстрировали готовность к конструктивному диалогу с Россией.

Источник: https://korrespondent.net/
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