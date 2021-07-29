На Аляске мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

У берегов американского штата Аляска в четверг, 29 июля, произошло сильное землетрясение – магнитудой 8,2. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).





Указано, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 91 километра от населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 46,7 километра. Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.





Также произошло около десятка афтершоков. Магнитуда самого сильного из них составила 6,2.





После землетрясения объявлена угроза цунами. По данным Национального центра предупреждения о цунами, стихия может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.





Также в японском национальном метеорологическом управлении допускают вероятность возникновения цунами в обширных областях Тихоокеанского региона. Сейсмологи в настоящее время также устанавливают, угрожает ли цунами территории Японии.











