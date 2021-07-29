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29 июля 21, 13:30
На Аляске мощное землетрясение, объявлена угроза цунами
землетрясение
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Огромные волны могут обрушиться на Марианские острова в Тихом океане, считают в Национальном центре предупреждения о цунами.
У берегов американского штата Аляска в четверг, 29 июля, произошло сильное землетрясение – магнитудой 8,2. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Указано, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 91 километра от населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 46,7 километра. Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Также произошло около десятка афтершоков. Магнитуда самого сильного из них составила 6,2.

После землетрясения объявлена угроза цунами. По данным Национального центра предупреждения о цунами, стихия может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.

Также в японском национальном метеорологическом управлении допускают вероятность возникновения цунами в обширных областях Тихоокеанского региона. Сейсмологи в настоящее время также устанавливают, угрожает ли цунами территории Японии.



Источник: https://korrespondent.net/
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