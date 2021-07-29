Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.89
USD
26.86
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 июля 21, 13:31
Кипр ужесточает правила въезда для украинцев
Кипр
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пассажиры, которые не прошли иммунизацию от COVID-19, должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также по прилету пройти повторный тест.
Кипр меняет правила въезда для невакцинированных украинцев. С этой недели для пересечения границы необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщает Коронавирус инфо.

Отмечается, что пассажиры, которые не прошли иммунизацию от COVID-19, должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также по прилету пройти повторный тест.

До получения результата теста гражданам необходимо будет оставаться на самоизоляции.

Вакцинированные пассажиры в случае наличия сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
7 важных вопросов о покупке Порошенко телеканала "Прямой"
Израиль ужесточил правила въезда для туристов
Франция изменила правила въезда для туристов
Жителям ОРДЛО отменили штраф за въезд через Россию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Аляске мощное землетрясение, объявлена угроза цунами
noimageЦена на газ в Европе приближается к 500 долларам
noimageТурция начала использовать добытый в Черном море газ
noimageСША и Россия обсудили контроль над вооружениями
noimageАзербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия
Лента новостей