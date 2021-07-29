Кипр ужесточает правила въезда для украинцев

Кипр меняет правила въезда для невакцинированных украинцев. С этой недели для пересечения границы необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщает Коронавирус инфо.
Отмечается, что пассажиры, которые не прошли иммунизацию от COVID-19, должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также по прилету пройти повторный тест.
До получения результата теста гражданам необходимо будет оставаться на самоизоляции.
Вакцинированные пассажиры в случае наличия сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.