Кипр ужесточает правила въезда для украинцев

Кипр меняет правила въезда для невакцинированных украинцев. С этой недели для пересечения границы необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщает Коронавирус инфо.





Отмечается, что пассажиры, которые не прошли иммунизацию от COVID-19, должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также по прилету пройти повторный тест.





До получения результата теста гражданам необходимо будет оставаться на самоизоляции.





Вакцинированные пассажиры в случае наличия сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.



