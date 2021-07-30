В Турции лесные пожары добрались до прибережных отелей.Видео

Пожары в Турции продолжаются. Из-за распространяющегося огня и дыма люди, у которых закончились путевки, добираются до аэропорта на катере: горный серпантин перекрыт огнем. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала украинская туристка Олеся Павлинская, отдыхавшая на юго-западе Турции.

Днем 29-о июля она написала о пожаре в лесу под Ичмелером. Через несколько часов она уточнила, что ситуация ухудшилась. Огонь перебросился на дорогу на Мармарис. Руководство отеля некоторое время решало, что делать, а после отвезли людей на катере.

- Нас все же решили везти на катере. Дороги в дыму. Так в аэропорт я еще не ездила.Прощай, гостеприимный Ичмелер! Мы обязательно вернемся! И очень сочувствую Турции, - отметила Павлинская.

В разговоре с "Громадським" она добавила, что к обеду пожар и дым над городом туристы заметили после обеда. Сначала казалось, что спасатели быстро справились с бедствием, однако после огонь начал наступать с другой стороны. Павлинская добавила, что гиды стараются не сеять панику среди людей в связи с невозможностью вывезти сразу всех туристов.





Что происходит





Лесной пожар начался в провинции Анталия несколько дней назад.. Огонь подобрался вплотную к городу Манавгат. Жителей четырех районов эвакуировали. Местные власти уверяют, что туристическим объектам пожар не угрожает, но отдыхающие делятся в соцстеях фото и видео, на которых виден дым от пожаров рядом с турбазами.









Пожары подобрались вплотную к Ичмелеру. Фото: facebook.com/alesya.pavlynska









Людей просят оставаться в номерах. Фото: facebook.com/alesya.pavlynska









Пожары в Турции. Фото: facebook.com/alesya.pavlynska









Людей в аэропорт везли на катере. Фото: facebook.com/alesya.pavlynska







