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30 июля 21, 11:35
США в ОБСЕ: Россия отрицает право Украины на существование
США, Украина
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Россия продолжает рассказывать всем, что она – "нейтральный посредник" в ситуации с Украиной, хотя ее чиновники публично отрицают право Украины на существование.

На эту российскую аномалию, выступая в Вене на заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, указала временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Она напомнила, что война начата РФ в одностороннем порядке, хотя Кремль постоянно пытается выдать себя за "нейтрального посредника".

"Официальные представители России и "главные переговорщики" на словах отрицают суверенное право государства Украина определять свое политическое будущее", – отметила она.

По словам Остриан, минские соглашения ясны, но вот "что не ясно, так это то, как государство, заявляющее о своем желании урегулировать конфликт мирным путем, продолжает его подпитывать, вооружая, обучая, руководя (боевиками) и воюя на востоке Украины".

Представитель США резюмировала, что они никогда не признают захват Крыма Россией, а санкции против нее останутся до тех пор, пока Кремль не выполнит в полном объеме минские обязательства и не вернет оккупированный полуостров.
censor.net.ua
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