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30 июля 21, 12:44
Миллионное ограбление на самокате
самокат
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Во Франции задержали двоих подозреваемых в ограблении ювелирного бутика в Париже, после которого грабитель скрылся на самокате.
Во Франции правоохранителям удалось вернуть большую часть ювелирных изделий на сумму примерно два миллиона евро, украденных из элитного парижского бутика Chaumet на этой неделе, сообщает Reuters.

Отмечается, что двое подозреваемых были задержаны в зоне отдыха на автомагистрали недалеко от города Мец, вблизи французской границы с Германией. Полиция пока не подтвердила задержание.

Как сообщалось, драгоценности на сумму два миллиона евро были украдены во вторник из ювелирного магазина Chaumet недалеко от Елисейских полей в центре Парижа, вооруженный грабитель скрылся на электросамокате.

Источник: https://korrespondent.net/
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