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30 июля 21, 12:46
В мире COVID-19 заболели более 197 млн человек
COVID-19
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По состоянию на сегодня, 30 июля, в мире COVID-19 заразились более 197,3 млн человек.

Сообщается, что всего в мире коронавирусом заболело 197 364 593 человека, из них выздоровели 178 516 410 человек. Количество умерших составило 4,214,601.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 остаются США (35 584 272), Индия (31 571 295), Бразилия (19 839 369), РФ (6,218,502), Франция (6 079 239), Великобритания (5 801 561), Турция (5,682,630) и Аргентина (4,905,925).

Наибольшее количество смертей зафиксировано в США (628 492), Бразилии (554 626) и Индии (423 244).

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 250 907 случаев COVID-19, из них 52 916 - летальные.

Источник: https://korrespondent.net/
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