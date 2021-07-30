В мире COVID-19 заболели более 197 млн человек





Сообщается, что всего в мире коронавирусом заболело 197 364 593 человека, из них выздоровели 178 516 410 человек. Количество умерших составило 4,214,601.





Странами с наибольшим распространением COVID-19 остаются США (35 584 272), Индия (31 571 295), Бразилия (19 839 369), РФ (6,218,502), Франция (6 079 239), Великобритания (5 801 561), Турция (5,682,630) и Аргентина (4,905,925).





Наибольшее количество смертей зафиксировано в США (628 492), Бразилии (554 626) и Индии (423 244).





Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 250 907 случаев COVID-19, из них 52 916 - летальные.



