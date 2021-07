Американские медики пояснили, в чем угроза штамма Дельта

Штамм коронавируса Дельта является гораздо более заразным и с намного легче преодолевает защиту вакцин, а также и может вызвать более серьезное заболевание, чем все другие известные версии вируса. Об этом говорится во внутренней презентации, распространенной в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом сообщает The New York Times и The Washington Post со ссылкой на копию презентации.





Отмечается, что директор агентства доктор Рошель П. Валенски признала во вторник, что вакцинированные люди с так называемыми прорывными инфекциями варианта Дельта несут в носу и горле столько же вируса, сколько невакцинированные люди, и могут с такой же легкостью распространять его, хотя и реже.





Доктор Валенски назвала передачу от вакцинированных людей редким явлением, но другие ученые предположили, что это может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее.





Внутренний документ дает более широкий и более мрачный взгляд на этот вариант коронавируса.





Штамм Дельта передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, Ebola, простуду, сезонный грипп и ветряную оспу, и, согласно документу, он так же заразен, как ветряная оспа.





В документе говорится, что ближайший следующий шаг для агентства – "признать, что война изменилась".





Тон документа отражает тревогу Центров по контролю и профилактике заболеваний (C.D.C.) из-за распространения штамма Дельта в США.





Согласно одному недавнему исследованию, количество вируса у человека, инфицированного этим штаммом, в тысячу раз больше, чем у людей, инфицированных исходной версией вируса, отмечает NYT.





В документе C.D.C. отмечается, что при заражении вариантом Дельта количество вируса в дыхательных путях в 10 раз выше, чем у людей, инфицированных вариантом Альфа, который также очень заразен.





Документ C.D.C. основан на данных многочисленных исследований.





Выводы предполагают, что людям со слабой иммунной системой следует носить маски даже в местах, где нет высокой передачи вируса. То же самое следует делать вакцинированным людям, которые контактируют с маленькими детьми, пожилыми людьми или другими уязвимыми людьми.





Вакцины же предотвращают серьезные заболевания, госпитализации и смерти от COVID.





Ожидается, что в пятницу C.D.C. опубликует дополнительные данные по этому штамму.





Ранее сообщалось, что Дельта стал доминирующим штаммом в Европе. Доля выявленного в 19 европейских странах штамма Дельта составляет 68,3%, тогда как на вариант Альфа приходится 22,3%.