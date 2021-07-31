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31 июля 21, 11:49
ГТС: Без Украины Европа на 80% зависит от Газпрома
гтс
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В случае сокращения транзита через Украину после 2024 года Европа будет зависеть на 80% от газопроводов российского Газпрома, заявил Оператор ГТС.
Если транзит газа через Украину будет сокращен после 2024 года, ГТС Украины необходимо будет существенно оптимизировать, а Европа на 80% будет зависеть от газопроводов российского Газпрома. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС в пятницу, 30 июля.

Как заявил председатель оператора ГТС Сергей Макогон, ежегодно Украина потребляет около 30 млрд м3 газа, из которых 20 млрд - собственная добыча, и еще 10 млрд - импорт. Поэтому украинская ГТС будет работать в любом случае, подчеркнул он.

"Главный вопрос заключается в том, останется ли Украина транзитной страной после 2024 года. Если нет, то Оператор ГТС будет вынужден существенно оптимизировать систему, чтобы расходы на содержание ГТС не легли на плечи украинского потребителя", - сказал Макогон.

В то же время проблема заключается в том, что восстановить полноценную работу ГТС после закрытия компрессорных станций будет невозможно. Макогон подчеркнул, что ГТС не сможет быть "резервным вариантом" для Европы в случае, например, ремонта Северного потока.

"В Европе думают, что в таком случае смогут сказать: "Давайте украинский транзит". Но, к сожалению, такого не будет. Если мы проведем оптимизацию, вернуться назад будет невозможно", - добавил Макогон.

Напомним, что Украина обжалует сертификацию Северного потока-2. Российский газопровод могут сертифицировать уже в этом году, но это решение могут обжаловать Украина, Польша и Еврокомиссия.

Источник: https://korrespondent.net/
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