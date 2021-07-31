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31 июля 21, 11:51
Лукашенко назвал Тихановскую дурой
Александр Лукашенко,
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Александр Лукашенко высказал ряд оскорблений в адрес Светланы Тихановской, а затем заявил, что "с женщинами не воюет".
Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы спас лидера оппозиции Светлану Тихановскую и дал ей деньги на выезд из страны. Видео заявления опубликовал Telegram-канал Nexta Live в пятницу, 30 июля.

"Она говорит, это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят. Это после того, как их хотели сжечь в доме. Это все было подстроено, когда они собрали весь этот Координационный совет и ушли в отдельный дом. И эта дура туда поперлась", - сказал Лукашенко.

Он утверждает, якобы в тот день Тихановская  пришла к нему и попросила денег, чтобы выехать из Беларуси.

"Мы сделали, все что просила. Ну, едь к детям, я понимаю. Я вообще против женщин не воюю. Не успели выехать, как она звонит - говорит, что у нее нет денег. Я говорю: "Возьми, попроси у государственной компании". Сколько хочет? 15 тысяч долларов. Дали 15 тысяч долларов, это все-таки дети. Вот что было. И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, что детей от нее отнимали, мерзавка! Первый раз о ней говорю, хотя с женщинами не воюю", - утверждает Лукашенко.

Источник: https://korrespondent.net/
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